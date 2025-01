Nuovi giochi in via Bronte: «Puntiamo all’inclusività» 

L’amministrazione comunale di Elmas ha avviato la riqualificazione dell’area verde di via Bronte, dotandola di nuovi arredi urbani e spazi inclusivi funzionali, sicuri e accoglienti per tutte le fasce d’età. «Il progetto - ha fatto sapere la sindaca Maria Laura Orrù - è stato pensato con particolare attenzione all’inclusività e alla valorizzazione delle capacità di ogni individuo. Gli arredi e le attrezzature favoriranno attività condivise e stimolanti, incoraggiando la socializzazione e il gioco libero».

Un investimento di circa 147mila euro che prevede una serie di interventi: «Verrà installata una nuova area giochi - ha spiegato Orrù - dotata di attrezzature moderne accompagnate da una pavimentazione antitrauma in gomma colata per garantire la massima sicurezza. Un’altra zona sarà invece riservata ai bambini più piccoli, con una cassetta in legno contenente gessetti e libri per favorire la creatività e la condivisione».

L’attenzione verrà rivolta anche al benessere fisico: «Non mancherà uno spazio multisport attrezzato per diverse attività sportive, dove bambini e ragazzi di tutte le età potranno giocare insieme, promuovendo l’inclusione sociale e generazionale. E ancora verranno potenziate le attrezzature fitness già presenti con nuovi attrezzi».Infine verranno riqualificati gli spazi verdi: gli interventi comprenderanno la pulizia e la sistemazione del terreno, la posa di stabilizzato granitico e l’installazione di teli per migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area.

RIPRODUZIONE RISERVATA