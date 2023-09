Nuovi giochi alla primaria grazie ai fondi del Plus 

Imparare giocando: è l’obiettivo del progetto che il Comune di Sanluri punta a raggiungere attrezzando di giochi il cortile della scuola Giovanni XXIII.

I soldi ci sono, in tutto 23.308 euro, la fetta più consistente del contributo proviene dal fondo da 84.143 euro assegnato dallo Stato al Plus del distretto di Sanluri per la realizzazione e riqualificazione di infrastrutture per le attività ludico-sportive che è stato ripartito tra tutti i Comuni del distretto. «L’installazione dei giochi – dice il sindaco, Alberto Urpi – può considerarsi il completamento dell’intervento più vasto per la messa in sicurezza della scuola e che ha già trovato copertura finanziaria grazie ai fondi del Pnrr e al nostro cofinanziamento di 250.622 mila euro. Nello specifico verrà rinnovata l’intera area che diventa così un luogo sicuro, inclusivo e di svago per i bambini dell’istituto primaria. L’accesso all’area giochi verrà garantito e reso fruibile con vialetti a misura di bambini».

Uno spazio che si trasforma in un vero e proprio laboratorio didattico a cielo aperto. Occasione per un momento di studio e concentrazione, alternato a piccole pause ricreative e finalizzato a mantenere il giusto equilibrio tra dovere e piacere, favorendo in modo naturale la concentrazione, senza mai perdere di vista l’importanza della socializzazione.

