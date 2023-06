Nuovi giochi al parco Rolandi 

Il parco comunale Rolandi, tra via Rinascita e viale Trieste a San Gavino, diventa più accogliente da quando sono stati ripristinati i giochi per i bambini.

L’area di oltre un ettaro è stata di recente pulita dalle erbacce anche se non è presente il prato verde ma solo uno sterrato intervallato da percorsi pedonali in pietra. Rimangono ancora da sistemare alcuni spazi e un’altalena in legno: è presente la struttura portante ma mancano i due posti a sedere con le relative tirelle. Proprio alla fine dell’anno scolastico molti genitori con figli al seguito hanno espresso il loro disappunto per il degrado del parco ora sistemato: quest’area verde da anni costituisce un importante punto di ritrovo per i bambini, ma anche per i genitori e per gli anziani che cercano un po’ di riparo dall’afa del periodo estivo. ( g. pit. )

