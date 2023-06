Nuovi giardini, la città si veste di verde 

Una città sempre più verde e a misura di famiglia. Oggi alle 19.30 sarà inaugurato il punto ristoro realizzato nel Parco Magico di via dell’Argine. E a breve verranno aperte anche due aree verdi appena riqualificate nell’ambito dei Piani di zona: una tra via Terralba e via Monte Arci e l’altra in piazza Settimio Severo.

Parco Magico

Per mangiare nel nuovo chiosco – dotato anche di bagni attrezzati per i disabili - bisogna però aspettare ancora qualche giorno. «L'opera per tre anni non ha visto la luce non per colpa del sindaco, ma perché c'è stato il Covid e il post-pandemia che ha bloccato i Comuni in molte procedure e serviva prima individuare la ditta e, come stiamo facendo, consegnare il chiosco al gestore», chiarisce l’assessora all’ambiente Paola Piroddi, che sottolinea come, quando ha assunto l’incarico «ci fosse solo la determina di aggiudicazione, senza un cronoprogramma. Il capo settore dell’Ambiente ha evidenziato la necessità dell'avvio del montaggio del chiosco e sono stati subito predisposti tutti i documenti per la realizzazione: il cronoprogramma è stato inviato alla ditta il 3 gennaio e il 4 si è dato subito avvio ai lavori».

Le altre oasi

L’area verde di via Terralba-via Monte Arci verrà invece inaugurata l’11 luglio. «Rientra nel piano di riqualificazione partito dal parco di via Boezio», dice Piroddi. «Da lì sono state riqualificate altre due piccole aree sempre in via Monte Arci e ora completiamo con ulteriori due tasselli: uno sterrato che ospiterà i parcheggi e un angolino abbandonato, riqualificato e alberato in via Monte Arci che completa il piano di riqualificazione». La nuova piazza Settimio Severo invece aprirà il 4 luglio. «Un’area verde prospiciente le palazzine. Ci sarà nuova pavimentazione, aiuole fiorite e giochi. Tanti cittadini hanno fortemente richiesto questi spazi riqualificati», conclude l’assessora.

Il sindaco

Soddisfatto il sindaco Tomaso Locci. «Abbiamo finanziato il chiosco con 120.000 euro. Era necessario in un’area molto frequentata da famiglie con bambini. Ringrazio l’assessora Piroddi per aver dato l’input ai lavori. Inauguriamo il chiosco separatamente dall’apertura al pubblico, perché la sua realizzazione era nelle linee programmatiche. L’area verde che inaugureremo in piazza Settimio Severo, invece rientra nell’ambito dei piani Piu per le riqualificazioni delle periferie per le quali nel 2018 ci siamo aggiudicati 2,5 milioni dalla Regione, parte dei quali sono serviti per finanziare l’arredo della rotonda di via San Fulgenzio».

