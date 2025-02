Nuovi furti di generi alimentari alla mensa per i poveri 

Raffica di furti alla mensa del viandante di via Montenegro. Dopo il raid di qualche settimana fa quando i ladri avevano portato via salumi e scatolette, questa settimana ci sono state altre due incursioni. La prima nella notte tra mercoledì e giovedì, la seconda in quella tra venerdì e sabato.

La prima volta dopo avere sfondato il solito portoncino in legno, hanno portato via scatole contenenti olio, pelati, pasta e latte pronte per essere distribuite ai bisognosi e scatolette varie di tonno e carne.La seconda volta invece hanno preso prosciutti e formaggi appena ritirati dal Banco alimentare e scatolette, gelati e olio.

«Non sappiamo più cosa pensare, siamo distrutti» commenta il presidente della mensa Marco Pilleri, «abbiamo fatto denuncia sia alla polizia che ai carabinieri». Proprio mercoledì scorso erano state installate le telecamere, «da cui si vede un uomo ma incappucciato che non si riconosce e che sembra cerchi di cancellare le impronte. Non abbiamo davvero idea di chi possa essere, ma sembra andare a colpo sicuro. Se tu non sai cosa c’è dentro come fai a entrare e uscire?». E lunedì c’è la distribuzione dei pacchi per i bisognosi, «che cercheremo di fare, con quello che è rimasto».

RIPRODUZIONE RISERVATA