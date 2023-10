Nuovi fondi per le comunità energetiche 

Villanovaforru e Ussaramanna aggiungono un tassello alla loro politica di transizione energetica. Noti per la promozione delle prime comunità energetiche della Sardegna, i due comuni si confermano all’avanguardia e hanno ricevuto ieri 100mila euro ciascuno da un bando regionale per l’acquisto di batterie d’accumulo da associare agli impianti presenti nei loro edifici comunali, utili per soddisfare i consumi pubblici.

«Il filo conduttore che lega comunità energetiche (Cer) a questi impianti comunali è la nostra politica energetica. Le Cer puntano sui consumi privati, gli impianti comunali sul pubblico - spiega il sindaco di Ussaramanna, Marco Sideri - questo è un ulteriore passo verso la nostra politica di sostenibilità ambientale e transizione energetica: riduciamo sprechi e risparmiamo: obbiettivi che ci poniamo da tempo per avere un comune sempre più green».

Le batterie di accumulo saranno a servizio degli impianti fotovoltaici istallati sugli edifici pubblici dei due paesi: 4 a Villanovaforru (Ial, località Padru, laboratorio restauro e municipio) e 3 a Ussaramanna (centro di aggregazione sociale, ex scuole medie e municipio). Immagazzineranno energia e permetteranno di alimentare - e quindi abbattere i costi - anche in condizioni di scarsa produzione.

Così Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru: «Saranno sufficienti per immagazzinare l’energia prodotta e utilizzarla di notte, per i lampioni stradali, o di giorno, in caso di tempo cattivo. È un bel passo avanti verso l’indipendenza energetica. Ci vorrà tempo, ma la strada è questa e può sbarrarcela solo la politica, che rema abitualmente e senza pudore contro il bene dei cittadini». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA