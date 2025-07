Nuovi fondi per il Marghine 

Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, potenziamento dei servizi essenziali, rafforzamento della governance territoriale: sono le tre direttrici di “Marghine al centro”, progetto di sviluppo territoriale presentato ieri a Macomer dall’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Meloni, insieme ai sindaci dell’Unione dei Comuni del Marghine con il partenariato economico-sociale per l’atto aggiuntivo all’Accordo di programma. L’annuncio in occasione dell’inaugurazione del centro diurno per disabili di Macomer.

Le risorse

Spiega Meloni: «Si conclude il percorso di co-progettazione del progetto “Marghine al centro”, costruito insieme a Comuni e comunità locali. Con questa nuova fase mettiamo a disposizione più fondi: da 11,3 della scorsa programmazione a oltre 16,3 milioni di euro. Le risorse serviranno a completare gli interventi già avviati e a finanziare nuove azioni su ambiente, cultura, sport e servizi essenziali, soprattutto per i giovani e le fasce più fragili. Perché migliorare il territorio significa prendersi cura delle persone che lo abitano». All’incontro era presente anche l’assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo: «Penso si stia facendo un ottimo lavoro per chiudere la programmazione territoriale, i 16 milioni rappresentano un’opportunità per tutto il territorio. Adesso bisogna essere bravi a chiudere gli affidamenti e bandire le gare per non rallentare questo processo virtuoso. Bisogna lavorare tutti insieme per raggiungere gli obiettivi, lasciando da parte i campanilismi, ragionando come territorio di area vasta per una crescita collettiva e proficua per tutti. È prioritario invertire la tendenza allo spopolamento e investire nella progettualità per permettere alle aziende di nascere e progredire sul territorio, con un occhio allo sviluppo tecnologico». L’atto aggiuntivo completa gli interventi inseriti nel primo accordo siglato nel 2017 e ne prevede altri. Riguarda, tra l’alto, l’offerta ambientale e culturale con la creazione di percorsi che mettano in connessione aree naturalistiche ed archeologiche e percorsi legati alla religiosità.

Centro diurno

Il centro diurno per disabili torna a Macomer dopo oltre tre anni. Era stato trasferito a Birori per le condizioni precarie dell’edificio. La sede è ora nelle ex scuole elementari di Sertinu, concessa dal Comune. Il centro apre tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con il servizio di trasporto e i pasti. Opera un’equipe multidisciplinare con coordinatori pedagogici, educatori, Oss e specialisti della motricità. Dovrà gestire 13 persone: otto di Macomer, gli altri di Silanus, Noragugume e Borore. Il servizio è affidato alla cooperativa Progetto H.

