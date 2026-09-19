Nuovi fondi per il belvedere del convento, i lavori possono ripartire 

Riprendono i lavori del progetto “Belvedere del convento dei Cappuccini: osservatorio sul Campidano”. Avviato all’inizio dell’anno, l’intervento ha subito uno stop di alcuni mesi per motivi di sicurezza, gli operai si sono trovati improvvisamente alle prese con un muro pericolante non previsto nelle opere da eseguire. Pertanto, il cantiere si è fermato in attesa del via libera della Soprintendenza.

Ora, la criticità è superata, 60mila euro in più è la somma richiesta, rispetto al costo complessivo di 700mila euro già programmato, fondi della Regione. «Salvo ulteriori imprevisti», dice il sindaco, Alberto Urpi, «contiamo di restituire alla comunità un luogo simbolo entro l’anno, uno spazio dal quale finalmente si potranno riabbracciare con lo sguardo il golfo di Cagliari, i castelli di Sardara e Siliqua, le montagne del Linas. Meta affezionata di viandanti ed appassionati di panorami suggestivi». Un’attesa lunga 20 anni, scandita da continui cedimenti della pavimentazione, crolli di recinzioni in muratura, divieti di accesso, transenne di chiusura parziale e totale, in particolare nel piazzale davanti alla gradinata della chiesa dei Cappuccini che, da qualche anno, accoglie anche i pellegrini del Cammino francescano in Sardegna.

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