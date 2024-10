«Nuovi fondi in arrivo per sostenere Kiev» 

Bruxelles. L’uragano Milton, oltre ad aver flagellato la Florida, ha colpito duramente pure le aspettative dell’Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky avrebbe infatti dovuto partecipare al summit dei leader di Ramstein, in Germania, convocato da Joe Biden per galvanizzare il sostegno alleato in un momento in cui le forze di Kiev faticano a mantenere le posizioni nel Donbass. Ma il paradiso, per l’Ucraina, non è perduto. Non ancora, perlomeno. Gli Usa stanno già lavorando ad una nuova data per il summit. Dove è previsto l’annuncio di nuovi aiuti militari “sostanziosi”.

L’indicazione viene dai circoli militari Usa. «Gli alleati stavano pianificando di annunciarli a Ramstein: l’intenzione ora è di trovare un’altra data, forse nelle prossime settimane», dichiara un funzionario Usa alla vigilia della ministeriale Difesa della Nato, a Bruxelles la prossima settimana. La due giorni comprenderà - come prassi - una riunione del Consiglio Nato-Ucraina in cui il ministro ucraino Rustem Umerov aggiornerà i colleghi sulle esigenze della campagna d’autunno. Il vertice di Ramstein, quando si terrà, «avrà successo nel contrastare l’impressione che il sostegno per Kiev sta rallentando».

RIPRODUZIONE RISERVATA