Nuovi fondi al Consorzio, Tari più bassa 

Adesso c’è il timbro di legge e la Regione stanzia 10 milioni di euro da erogare sino al 2025 «per la copertura delle spese di investimento in ammortamento riferite all’impianto di trattamento rifiuti di Arborea, gestito dal Consorzio industriale». Il finanziamento, chiesto a gran voce dai sindaci e dai consiglieri regionali dell’Oristanese, «consentirà di abbattere gli oneri di ammortamento che gravano sulle tariffe di smaltimento dei rifiuti, in particolare, quella del secco residuo, consentendo una significativa riduzione dei costi di conferimento dei rifiuti a carico dei Comuni e, di riflesso, dei cittadini», precisano dal Consorzio. Tariffa che era passata da 184 euro a tonnellata del 2022 a 292 quest’anno per motivi che vanno dall’aumento dei costi di trasporto alla discarica di Villacidro per lo smaltimento a quelli dell’energia elettrica.

«Sulla base della ipotesi tariffaria già approvata dalla Regione, la tariffa del secco residuo per il 2023 sarà contenuta in 209,61 euro a tonnellata con estensione degli effetti positivi anche ai prossimi anni, quando il rifiuto secco dovrà essere trasportato al termovalorizzatore di Macchiareddu. Sono previsti benefici anche per la tariffa dell’umido, seppure in misura minore», concludono dal Consorzio industriale. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA