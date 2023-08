Nuovi finanziamenti del Pnrr per l’ex scuola di via Rosselli 

Il Comune di Serramanna investe sul patrimonio immobiliare per utilizzarlo a scopi sociali. “Rigeneriamo il patrimonio in chiave sociale”, scrive il sindaco Gabriele Littera, che annuncia la concessione all’Ente «di altri 1,5 milioni di euro per la missione sociale del Pnrr”».

Dopo le iniziative in favore dei minori e la novità del Montegranatico, trasformato nelle scorse settimane di caldo torrido in struttura per ospitare anziani. persone sole e fragili al fresco, il primo cittadino ritorna sull’impegno del Municipio in campo sociale. «Stiamo facendo il massimo, confermando buone pratiche e realizzandone di nuove, come nel caso del Montegranatico e dell'animazione estiva per i nostri bambini e ragazzi. Ma guardiamo al futuro e portiamo altre ingenti risorse per dare nuovi servizi alla comunità e centralità nel territorio a Serramanna. Sonoi in corso di progettazione, che sarà conclusa entro l'anno, altri due grandi interventi, finanziati dal Pnrr, per circa 1,5 milioni di investimenti nella ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento dello stabile ex scuola di via Rosselli». Il sindaco annuncia che diventerà uno spazio sociale nuovo, moderno e aperto alla comunità e al territorio, con nuovi servizii, sempre prevedendo la presenza di associazioni locali coinvolte nel sociale: «Tutto grazie al lavoro svolto come amministrazione nell'ambito Plus Marmilla».

