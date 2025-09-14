Nuovi eventi in attesa della sagra dell’uva 

I festeggiamenti in onore di Sant’Elena proseguono anche questa settimana con un ricco programma fino a domenica.

In attesa dell’appuntamento con la sagra dell’uva in programma sabato, oggi alle 19 in basilica ci sarà la messa solenne in onore dei soci defunti del Comitato stabile presieduta da don Euphrem Hasimana, vice parroco della basilica.Seguirà la deposizione di una corona di alloro alla statua del milite ignoto. Subito dopo alle 21 in piazza ci sarà la presentazione della squadra di categoria A2 del Quartu calcio a 5. E per finire alle 21,30 il concerto dei Pitomada, tributo ai Nomadi.Intanto è ancora possibile visitare la mostra “L’uva da tavola e la vendemmia” e l’esposizione di manufatti artistici della tradizione locale e della Sardegna allestite a Sa dom’e Farra, la mostra “L’ultima carta nella grande casa” aall’ex convento e l’esposizione sui carretti in legno e il laboratorio artigianale sulla pasta nello spazio Pira in via Brigata Sassari.

