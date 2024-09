Nuovi dubbi sulla morte di Giuseppe Mannoni 

Si complica l’inchiesta sulla morte di Giuseppe Mannoni, il giovane di Thiesi (28 anni) vittima di un episodio non ancora chiarito avvenuto a Baia Sardinia, il 26 agosto scorso. La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo per omicidio preteritenzionale (a carico di un giovane tedesco che avrebbe spinto la vittima, provocando una rovinosa caduta), ma nelle ultime ore il quadro delle indagini sta cambiando rapidamente. Intanto, stando a indiscrezioni, la famiglia della vittima (rappresentata dall’avvocato Nicola Satta) ha fortissimi dubbi sulla ricostruzione che indica come conseguenza di una condotta non dolosa la morte del ragazzo. In particolare, non viene considerata compatibile con una caduta la frattura al capo della vittima, soprattutto i vistosi danni al cranio nella parte frontale. Giuseppe, la sera del 26 agosto, potrebbe essere stato colpito con un oggetto contundente. Una ipotesi che cambia radicalmente le indagini.

Altro dato che modifica il quadro dell’inchiesta è il filone ospedaliero. Sempre stando a indiscrezioni, la Procura di Tempio è intenzionata a nominare per la prosecuzione dell’autopsia (iniziata e sospesa) un collegio di consulenti composto anche da un neurochirurgo e da un esperto di medicina di emergenza urgenza. È evidente l’attenzione dei pm per il percorso ospedaliero della vittima.

