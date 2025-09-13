Nuovi dna, la difesa gioca d’anticipo 

E alla fine il più rapido, per la comparazione tra il dna trovato sul corpo di Manuela Murgia e quello del fidanzato dell’epoca (e sospettato per la sua morte) Enrico Astero, di 54 anni, potrebbe essere lo stesso Astero con un consulente di fiducia (l’ex generale dei Ris dei carabinieri, Luciano Garofano) e il suo avvocato, Marco Fausto Piras.

In un’inchiesta che si sviluppa trent’anni dopo la morte della sedicenne ritrovata nel canyon di Tuvixeddu, la differenza potrebbero farla tre decenni di progressi nel campo delle indagini scientifiche. E Astero, con il suo difensore e il suo consulente, se quella traccia di dna non è riconducibile allo stesso indagato potrebbe anticipare sul tempo la Procura nel tentativo di far uscire proprio l’ex fidanzato di Manuela Murgia dall’inchiesta: quella aperta per la terza volta - dopo due archiviazioni come suicidio - sul presunto omicidio della ragazzina, il cui corpo fu ritrovato nel 1995. E che sia stato un omicidio, è anche questa un’ipotesi non suffragata, o quantomeno non lo è adesso, da prove certe.

Il profilo genetico

Occorre il dna di Astero, per poter comparare il suo profilo genetico con quello rilevato da una traccia biologica isolata sulla suola di una scarpa della ragazza: un capello, forse un pelo. E lui, l’indagato, non soltanto si dice pronto a fornire un campione del proprio dna ai periti della Procura, in modo da poter fare la comparazione, ma anche a chiederlo al proprio consulente tecnico per procedere in tempi più brevi al confronto dei profili, disinnescando così una potenziale prova a suo carico. E poi c’è il mistero di un altro dna, stavolta femminile, scoperto sul corpo di Manuela Murgia trent’anni dopo la sua morte, avvenuta forse a Tuvixeddu o forse altrove.

Nessuna certezza

Tre decenni dopo il ritrovamento del corpo della ragazzina, insomma, si naviga un po’ a vista tra i circa ottanta reperti genetici - molti dei quali riconducibili alla stessa Manuela Murgia - rilevati da quando l’inchiesta è stata riaperta dalla Procura. E c’è un appuntamento cruciale, fissato per il prossimo 2 ottobre, quando l’incidente probatorio dovrà sfociare nell’illustrazione al giudice per le indagini preliminari, Giorgio Altieri, della conclusione dell’attività basata soprattutto sulle indagini scientifiche.

Ma neanche su questa data c’è certezza: la condizione per fare il punto conclusivo sui nuovi accertamenti scientifici è legata alla conclusione degli stessi esami: non è escluso che possa essere necessario un tempo più lungo. Ad aspettare i risultati è anche il procuratore aggiunto Guido Pani, che coordina l’inchiesta - l’ennesima - sulla morte di una ragazzina di sedici anni che non ha mai trovato una spiegazione certa. Quella che i suoi familiari vogliono ad ogni costo trovare.

