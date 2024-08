Nuovi divieti per i lavori in centro 

Proseguono a Elmas i lavori di sistemazione dell’arredo urbano. In particolare, le opere di messa in posa degli elementi per il contenimento delle aiuole e di alcune aree comunali erano cominciate a inizio luglio nel tratto di via Sulcitana prima e dopo la rotatoria di via Caprera. Lunedì e martedì, dalle 7 alle 15, la società Tratto verde ambiente, affidataria del servizio, proseguirà in via Bronte nel tratto compreso tra il civico 1 e il 9b e in via Sulcitana, dal civico 167 al 171b.

Per consentire un sicuro svolgimento dei lavori il comando di Polizia locale ha emesso un’ordinanza con la quale è stato istituito il divieto di sosta momentaneo, con rimozione forzata, nelle strade interessate. La ditta incaricata dei lavori dovrà, dal canto suo, sistemare la segnaletica stradale dei lavori in corso e di pericolo almeno 48 ore prima dell’inizio degli interventi. ( sa. sa. )

