Nuovi dissuasori di velocità nelle strade d’ingresso al paese  

Con un annuncio in sardo comparso sulle pagine istituzionali il Comune di Villamar avvisa la popolazione nelle ultime settimane sono stati istallati dei dispositivi riduttori di velocità nelle strade d’ingresso al paese. Servono per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni e per far rallentare le auto in punti dove il traffico è più intenso. Sono stati istallati in via Azuni, vicino all'ufficio postale e alla passeggiata coperta, e in via Romagna, all'ingresso del paese, vicino al centro di fisioterapia. Grazie a questi interventi, le auto che entrano in paese dalla strada proveniente da Lunamatrona e dalla Statale 197 dovranno rallentare la marcia, rendendo la strada più sicura per i pedoni. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA