Nuovi dissuasori a protezione degli storici murales 

Il Comune ha istituito nuovi divieti di sosta e dà il via all’installazione di paletti dissuasori per proteggere i murales e migliorare la sicurezza stradale. L’annuncio arriva con un’ordinanza che segue la decisione presa dalla giunta lo scorso anno.

Vietata la sosta 24 ore su 24 in via Roma (dal civico 27 a via Vittorio Emanuele), via Giardini (civici 43-41) e via Arbarei (tra via Gutturu su Conti e via Rio San Sperate), dove le auto parcheggiate limitavano la visibilità agli incroci. I divieti tutelano anche due murales di pregio in via Roma e via Monastir (civico 8), spesso oscurati dalle vetture in sosta. Sono stati posizionati paletti dissuasori davanti alle opere artistiche e sui marciapiedi di via Cagliari, in due tratti (civici 38-46 e 110-114b), per impedire la sosta selvaggia che danneggiava i percorsi pedonali.

L’intervento in via Cagliari è stato autorizzato dalla Provincia. L’amministrazione ha acquistato i dissuasori «per contrastare l’abusivismo, garantire sicurezza agli incroci critici e preservare il patrimonio urbano», dice il sindaco Fabrizio Madeddu. Le misure rispondono a segnalazioni sui rischi creati dalle auto parcheggiate in punti strategici del paese. (m. p.)

