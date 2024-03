Nuovi disservizi, studenti lasciati a piedi dal pullman 

Ennesima delusione per i pendolari di Sestu, quando giovedì mattina l’autobus dell’Arst ha tirato dritto lasciando a piedi tantissime persone. Il fatto è successo in via Monserrato, la maggior parte erano studenti ma sul mezzo pubblico non c’era abbastanza posto per tutti.

A denunciare il disservizio, che si ripete nel tempo, la consigliera di minoranza Valentina Meloni: «È già successo tantissime volte, basterebbe assegnare gli autobus snodati alle corse, ma ogni volta che è stato segnalato il disservizio Arst risponde con scuse di circostanza, senza voler risolvere la questione. Inoltre il fatto che l'autobus passi dritto alla fermata è un gesto di una gravità inaudita anche per la sicurezza dei ragazzi che attendono, in quanto per favorire l'arresto del mezzo tendono ad invadere la corsia. Gli autisti sono tenuti a fermarsi sempre, anche quando la massima capienza è stata raggiunta».

Una situazione quindi difficile da risolvere, e c’è chi spera nella metro, anche se passerà ancora parecchio tempo prima che arrivi anche a Sestu. «Stiamo lavorando a un progetto più ampio», ha detto di recente Arst, mentre il Comune, per bocca dell’assessore ai trasporti Emanuele Meloni ribadisce: «Insieme con l’Azienda contiamo di ampliare i trasporti e aumentare la frequenza dei mezzi pubblici».

