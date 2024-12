Nuovi disagi per un guasto all’acquedotto 

Anche ieri le squadre di pronto intervento di Abbanoa sono dovute intervenire in località Oreo, nel territorio di Siniscola, per eseguire una riparazione urgente all’acquedotto. L’intervento, iniziato alle 9 del mattino, si è protratto sino a tarda sera con conseguenza di cali di pressione e chiusura dell’erogazione dell’acqua a Posada e nella frazione di Sas Murtas. I disservizi però hanno riguardato anche altre località direttamente collegate all’acquedotto. In particolare, le interruzioni dell’acqua hanno coinvolto le frazioni di Salapattu, San Narciso e Artu Canu nel comune di Siniscola, nonché nelle località di Solità, San Lorenzo, S’Iscala, Tanaunella, Muriscuvo’ nel territorio di Budoni. L’erogazione garantita dalle riserve dei serbatoi nelle frazioni di Tamarispa, Berruiles, Lutturai, Luttuni, Strugas, Nuditta e San Pietro, a Brunella e Talavà.

RIPRODUZIONE RISERVATA