Nuovi disagi per gli orfani del treno 

Cambiano gli orari dei treni e di conseguenza si modificano quelli dei pendolari del Sulcis Iglesiente che dal luglio scorso sono orfani del servizio su rotaia e devono ripiegare sui bus sostitutivi, Una novità che, seppur definita “minima” da chi gestisce il servizio, non fa che rendere più complicata la vita di chi viaggia ogni giorno e spera che i tempi dei lavori che hanno chiuso il servizio su rotaia si accorcino.

Le novità

«Da lunedì scorso sono stati modificati alcuni orari dei collegamenti ferroviari. In conseguenza di tali variazioni, sono stati ricalibrati gli orari del Servizio Sulcis svolto da Arst». Lo comunica l’Arst attraverso le parole del direttore generale, Carlo Poledrini, che in una nota fa sapere anche che gli orari pubblicati sul sito dell’azienda sono già quelli aggiornati al 16 febbraio. La serie di variazioni interessa in particolare la linea 8002, con modifiche distribuite tra giorni feriali e festivi. «Si tratta di piccoli aggiustamenti per ricalibrare il Servizio Sulcis – si legge – alle variazioni effettuate da Trenitalia sul servizio ferroviario regionale». Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, le modifiche riguardano soprattutto anticipi e posticipi compresi tra i tre e i cinque minuti. Da Carbonia gli interventi interessano le prime ore del mattino e le fasce pomeridiane e serali. Anche da Iglesias sono previsti aggiustamenti sempre nelle stesse fasce di orario. Le novità riguardano anche le partenze da Decimomannu verso le due città con anticipi e posticipi di cui è bene prendere nota sul sito dell’Arts e nella App non appena sarà aggiornata per evitare di arrivare troppo in anticipo o ancora peggio, quando il pullman si è già allontanato. Ci sono modifiche anche sulla linea 8005 delle 14.35 da Iglesias a Carbonia, ora articolata in due collegamenti: dal lunedì al venerdì la partenza è anticipata alle 13.56, mentre il sabato resta alle 14.35.

Le polemiche

Intanto i pendolari lamentano il ritardo nel comunicare le variazioni di orario, soprattutto degli anticipi: «Fino a ieri non siamo stati informati dei nuovi orari – dichiara Matteo Crobu, pendolare di Iglesias –. L’ho scoperto per puro caso, chiedendo all’autista, che ci ha fornito un orario diverso da quello riportato sull’App». Anche Marco Marras, pendolare di Carbonia, afferma che «fino a ieri non ho visto cambiamenti e gli orari erano sempre i soliti. Permangono inoltre i problemi di durata del viaggio, troppo estenuante». Intanto la società Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo che nelle ultime settimane hanno colpito il Sulcis, il cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria tra Decimomannu e Villamassargia ha registrato rallentamenti nelle attività programmate. Sempre l’azienda, pertanto, fa sapere che sono in corso valutazioni tecniche per individuare soluzioni utili a recuperare il tempo perso, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

