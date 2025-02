Nuovi direttori generali delle Asl, ora si corre in commissione L’opposizione abbandona la seduta 

La missione è quasi compiuta. Venerdì la presidente della Regione ha rinnovato il diktat: prima il disegno di legge sui commissariamenti delle aziende sanitarie, poi la manovra. E se la commissione Sanità ha dovuto lavorare anche di lunedì – cosa rarissima, i parlamentini vengono sempre convocati il martedì – pazienza. E infatti, ieri mattina, la sesta presieduta da Carla Fundoni (Pd) si è riunita per ultimare il ciclo di audizioni, a cui ha fatto seguito la discussione generale sul testo. Non solo: il termine per gli emendamenti è fissato per oggi alle 12.30, mentre giovedì dovrebbe essere ultimato l’esame delle stesse proposte di modifica e del testo. A quel punto, si tratta di attendere il parere (obbligatorio ma non vincolante) del Consiglio delle autonomie locali che ha quindici giorni di tempo per la trasmissione. Ma prima del via libera finale, la commissione Sanità dovrà avere i pareri favorevoli degli altri parlamentini competenti, compreso quello del Bilancio. Dopo l’approvazione, l’opposizione ha a disposizione dieci giorni di tempo per formulare la relazione di minoranza, trascorsi i quali il ddl potrà approdare finalmente in Aula, a marzo inoltrato, quando il Consiglio avrà già approvato la richiesta per un terzo mese di esercizio provvisorio. Stamattina, intanto, i componenti di maggioranza della sesta si riuniranno per limare il testo.

Gli effetti

Questo l’iter, che risente di una fortissima accelerata della maggioranza non priva di conseguenze. Ieri, per esempio, le opposizioni hanno abbandonato la seduta in polemica per le modalità con cui sono stati condotti in queste settimane i lavori del parlamentino. O meglio, ha spiegato la consigliera dell’Udc Alice Aroni, «a causa del comportamento antidemocratico della maggioranza. Ci sentiamo presi in giro, perché in queste settimane abbiamo perso tempo a discutere su un ddl notoriamente superato da un maxi emendamento della Giunta che ne stravolge il contenuto. La realtà è che la maggioranza ha fretta di portare la norma in Aula prima della Finanziaria. Senza rendersi conto che i lavoratori della sanità sono già pronti a scioperare, prima ancora che la riforma venga approvata». Da parte sua, la presidente Fundoni si è detta dispiaciuta perché la minoranza ha abbandonato i lavori: «Finora avevamo lavorato davvero molto bene, naturalmente con differenti prerogative tra opposizione e maggioranza. Ci tengo comunque a ringraziarli per il contributo dato in tutto questo periodo di audizioni».

L’obiettivo, comunque, è ancora da raggiungere. Per avere il parere positivo della commissione Bilancio, il ddl di riforma non deve contenere previsioni di spesa, per la semplice ragione che – senza bilancio approvato e in esercizio provvisorio – la Regione può spendere solo in dodicesimi. E lo stesso discorso varrà quando la Giunta porterà direttamente in Aula gli emendamenti annunciati che dovrebbero modificare radicalmente il testo: quelli senza copertura finanziaria saranno giudicati inammissibili.

«Nessun cortocircuito»

La manovra arriverà dopo. Comunque, ha sottolineato ieri l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, «a oggi non c'è nessun cortocircuito, nessun ingorgo perché le due leggi non si incrociano». (ro. mu.)

