Nuovi crolli nel centro storico 

In seguito alle piogge della settimana scorsa a Guspini è crollato il muro di un cortile in via Rossini. Non è un caso isolato, prima era accaduto in via Manno, via Dante e via Farina. Una serie di crolli che si susseguono ormai da anni. Dopo i cedimenti strutturali sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri per verificare il grado di pericolosità dei ruderi. Il Comune non ha alcun potere di giurisdizione se non quello di obbligare i proprietari alla messa in sicurezza dell’area o alla demolizione. Molti residenti auspicano una ricognizione preventiva in tutto il paese per evitare disgrazie obbligando i proprietari alla messa in sicurezza.

I cittadini

«Dopo aver trascorso 40 anni a Milano da emigrato ho comprato la casa dei miei nonni – racconta Domenico Arixi –, vorrei ristrutturare l’edificio per venire ad abitare a Guspini, ma sono bloccato da norme edilizie senza senso». Gli fa eco Giovanni Lai: «Vorrei sposarmi e per questo ho comprato le parti di una casa ereditata da mia madre, ma sono legato a vincoli che mi impedisco di portare a termine il progetto di ristrutturazione». E ancora: «Ho ereditato la casa dei miei genitori che è stata costruita con tanti sacrifici –dice Lidia Piras – non voglio venderla a prezzi stracciati perché il mercato e saturo, in questo momento ti offrono cifre irrisorie».

In Comune

Sulla questione interviene il capo gruppo della minoranza Marcello Pistis: «Anche durante la discussione sul rendiconto di gestione abbiamo contestato il ritardo di pianificazione e di attenzione relativamente al centro storico, purtroppo caratterizzato dalla presenza di troppi immobili vuoti e fatiscenti, con problemi di crolli. Il costo dei servizi pubblici gravato da un centro urbano troppo dilatato. Si attende di conoscere quali soluzioni la Giunta comunale intenda mettere in campo, anche attraverso il nuovo piano urbanistico comunale».

Il mercato

Il consigliere di maggioranza Filippo Usai, in quota Pd, commenta: «Gli interventi comunali vanno addebitati ai proprietari delle case ma serve un’adeguata regolamentazione edilizia. I crolli nel centro storico avvengono perché gli edifici andrebbero ristrutturati invece si lasciano cadere perché non hanno acquirenti sul mercato. Questa situazione è dovuta anche alla mancata approvazione del Puc che crea problemi a livello burocratico e normativo per cui acquistare o ristrutturare con le condizioni attuali in centro storico è sempre più proibitivo e oneroso. Pertanto abbiamo il nucleo del paese sempre più sfitto e i pochi che decidono di rimanere a Guspini preferiscono acquistare nelle zone periferiche o costruire ex novo», conclude Usai.

