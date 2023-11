Nuovi crolli nel centro cittadino 

Nuovi crolli in una casa disabitata e già transennata dai vigili del fuoco quasi un mese fa all’angolo delle vie Cadorna e Diaz. Ieri i passanti e i residenti del quartiere hanno notato i calcinacci della facciata riversi sul lastricato della strada chiusa al traffico da diverse settimane con disagi notevoli soprattutto per Andrea Senis, titolare di una tabaccheria storica e per diversi residenti. Ad oggi i lavori di messa in sicurezza della casa disabitata sono praticamente fermi. «Quello che è successo – dice il consigliere di minoranza Stefano Altea - dimostra come ci siano diverse situazioni di pericolo all'interno del certo abitato sulle quali non si è intervenuto tempestivamente».Ma il sindaco Carlo Tomasi promette tempi brevi anche per la riapertura dell’area chiusa al traffico: «Ora la ditta incaricata inizierà le operazioni di pulizia dai calcinacci e da lunedì sarà avviata la demolizione totale dell’abitazione». (g.pit.)

