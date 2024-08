Nuovi corsi professionali,  domande 

Proseguono i corsi del Consorzio Solco in città e nel territorio. Il 6 agosto scorso sono state aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso per operatore dei Servizi per l'infanzia (Opi), di 600 ore (400 in aula e 200 di tirocinio) con sede a Nuoro e Tempio Pausania. Sempre lo stesso giorno sono state aperte le iscrizioni al corso autofinanziato per Tecnico delle attività di animazione sociale a Nuoro e Busachi della durata di 600 ore (400 di teoria ed esercitazioni e 200 di tirocinio). Sono inoltre in programmazione i corsi di approfondimento per Operatori socio sanitari (Oss) di ottobre e novembre in cui si parlerà di regimi dietetici speciali, mobilizzazione del paziente allettato, assistenza per pazienti con patologie infettive, contenzione, assistenza per pazienti disfagici e disturbi mentali. Aperti anche i corsi per Conduttore di impresa agricola, di 160 ore. Il titolo di quest'ultimo corso consentirà di partecipare ai bandi regionali di sviluppo rurale; le sedi sono a Nuoro e Busachi. Il Consorzio Solco, con sede in piazza Mameli a Nuoro, da anni si occupa di formazione e specializzazione per centinaia di giovani (e non solo) che vogliono imparare un nuovo mestiere o perfezionare e arricchire il proprio bagaglio culturale e lavorativo. Per informazioni 0784 230290. ( g.pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA