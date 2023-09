Nuovi corsi e seconda sede: record d’iscritti alla Uniliber 

Lezioni raddoppiate - mattina e pomeriggio - e numero di iscritti che ormai sale sopra i trecento. L’Università del tempo libero di Su Planu riprende l’anno accademico - dal 9 ottobre - con nuove materie e insegnanti, e una sede tutta sua in via Machiavelli, oltre a quella concessa dal Comune nei locali della circoscrizione di via Metastasio.

Una realtà nata a Su Planu nell’autunno del 2022 grazie all’associazione Uniliber, e molto apprezzata dai pensionati del quartiere e del circondario. Ai vertici ci sono sempre Antonio Tore, in qualità di presidente, e lo scrittore giornalista Sergio Atzeni con il ruolo di direttore didattico. Nei giorni scorsi è stato presentato il programma del nuovo anno accademico: fra le novità c’è lo yoga, il pilates, la geografia della Sardegna, ma anche le lezioni di igiene medica, di dermatologia, di botanica, il bridge, e un focus sulla comunicazione online per conoscere meglio i social e capire come evitare le truffe. Spazio anche al ballo sardo, al teatro, agli scacchi, e alle lezioni già proposte lo scorso anno: dalla storia della Sardegna all’informatica di base, il disegno, la lavorazione della ceramica, il francese e l’inglese, e la letteratura italiana. La sede del pomeriggio resta quella dello scorso anno, nei locali comunali del quartiere, mentre la mattina le lezioni si concentreranno al civico 30 di via Machiavelli.

