Nuovi corsi di lingua sarda, al via le iscrizioni 

Proseguono le iniziative inserite nell’ambito del progetto “Su Sardu in Cuartu” per rilanciare la lingua sarda in città e per la valorizzazione della biblioteca delle minoranze linguistiche all’interno dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari.

In collaborazione con l’associazione Sa Bertula antiga, l’amministrazione organizza due nuovi corsi di lingua sarda. Il corso livello base, in partenza lunedì 6 marzo, aperto a chi ha una semplice conoscenza della lingua, e quello livello avanzato, al via mercoledì 8 marzo e dedicato a chi ha già una buona conoscenza della lingua parlata. Entrambi i corsi avranno una durata complessiva di 30 ore, suddivise in 12 lezioni da 2 ore e mezzo ciascuna, con appuntamento unico settimanale, nella Biblioteca delle Minoranze linguistiche, in via Brigata Sassari.

Per iscriversi c’è tempo fino al giorno prima dell’inizio delle lezioni: bisogna scaricare il modulo nel sito del Comune, in base all’insegnamento scelto, e inviarlo all’indirizzo ufitziulinguasarda2@gmail.com per quanto concerne il corso base e alla mail cursusardu@tiscali.it per chi opta per quello avanzato. Leggere, scrivere, interagire in lingua sarda anche nei contesti lavorativi, oltre che nella vita quotidiana, è uno degli obiettivi del programma portato avanti in questi mesi. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA