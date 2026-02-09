Nuovi corsi di formazione per le imprese creative 

Il Distretto culturale del Nuorese, la Camera di commercio e la Fondazione di Sardegna investono nelle industrie culturali e creative con la DcnAcademy. Il via ieri nella sala della Camera di commercio all’accademia del Distretto e al suo primo corso dal titolo “Creare e promuovere le imprese culturali creative” con la presentazione dei Distretti culturali e dello sviluppo economico locale tra esperienze e prospettive. Ospiti vari esperti.

La mission della Academy è quella di fornire agli operatori culturali locali e agli enti di formazione regionale strumenti innovativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale. I corsi sono 5 e si terranno all’Ailun: 370 ore e 20 iscritti (tutto esaurito dalla prima edizione). Al termine viene rilasciato un attestato. «La tipologia di alunni è diversificata per provenienza, età e formazione - ha detto il presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò -. I partecipanti a questo corso avranno la possibilità di creare una rete di contatti e ampliare la nostra rete».

Antonello Menne ha parlato della storia della mission del Distretto culturale del Nuorese: «È nata dopo una gestazione di due anni. Il numero di imprese culturali nel territorio è sorprendente e da questo dato l’idea ha cominciato a prendere corpo. La caratteristica della DcnAcademy è che si fonda sui personaggi che partecipano». Il docente Pierluigi Sacco ha parlato della storia e dell’evoluzione dei concetti culturali e ha aggiunto: «Sono contento che il discorso culturale in Sardegna stia andando avanti in maniera così vivace».

Il responsabile Francesco Timpano ha concluso: «La nostra classe di allievi è talmente variegata che dà un’idea chiara del tessuto culturale che ruota intorno al sistema. Sono neolaureati, operatori turistici, artisti, dipendenti della pubblica amministrazione. Qui, al corso, si incontrano in una opportunità di sviluppo interessante, che si può evolvere e portare a progetti nuovi. L’idea è quella di farli stare insieme, affinché il tessuto culturale e lo sviluppo economico e sociale funzionino nel territorio».

