Nuovi corsi di formazione a Nuoro 

Solidarietà e determinazione. L’associazione “Eistein telescope generation” esprime la più ferma condanna per il grave attentato che ha colpito i due scienziati dell’Ingv impegnati nel progetto dell’Et. L’associazione, presieduta da Paola Demuro, rilancia la proposta all’esame dell’assessorato regionale alla Pubblica istruzione per istituire a Nuoro due percorsi di istruzione tecnologica superiore. Obiettivo «formare tecnici specializzati nel supporto operativo alla gestione di infrastrutture scientifiche e tecnologiche avanzate».Il progetto è elaborato dalla Fondazione Novitas 4.0 di Cagliari con la collaborazione degli esperti dell’associazione che aggiungono: «Un progetto di questa portata non è in contrasto con le comunità locali. Può diventare motore di sviluppo sostenibile, favorendo ricerca, occupazione qualificata, innovazione e prospettive economiche e sociali».

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