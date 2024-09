Nuovi corsi alla scuola civica di musica 

Comincia un nuovo anno per la scuola civica di musica di Villasor che, in collaborazione con l’amministrazione, annuncia importanti novità. A partire da gennaio 2025, i corsi si arricchiranno di nuove discipline e verranno introdotte alcune modifiche organizzative. Tra le nuove proposte didattiche figurano il basso elettrico e il canto moderno, mentre i corsi di chitarra, pianoforte e batteria restano confermati come da tradizione.

Le lezioni, articolate in venticinque incontri con cadenza settimanale, saranno suddivise in tre livelli (base, intermedio e avanzato) e si terranno alle sedi messe a disposizione dal Comune di Villasor, capofila del progetto, e dagli altri Comuni partecipanti. Particolare attenzione è rivolta ai più piccoli, con corsi di propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 6 anni e cori gratuiti per adulti e voci bianche. La retta è fissata a centocinquanta euro, con riduzioni per le famiglie e per chi sceglie di seguire più discipline. Le iscrizioni devono essere formalizzate entro il 10 ottobre 2024 con i moduli messi a disposizione dall'amministrazione comunale e dalla stessa scuola civica.

RIPRODUZIONE RISERVATA