Senorbì.
05 febbraio 2026 alle 00:33

Nuovi contributi per le scuole 

La Giunta comunale di Senorbì ha stanziato 8600 euro per sostenere le attività didattiche degli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie per l’anno scolastico in corso. Soldi che, gravando sul bilancio del Comune, hanno consentito all'istituto comprensivo Luigi Mezzacapo di sostenere le spese per l'acquisto di materiale didattico e per la promozione di iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica già in giovanissima età.

L’iniziativa vuole favorire l’arricchimento delle esperienze formative degli studenti, promuovendo strumenti e percorsi didattici che ampliano le opportunità educative sul territorio. L’istituto comprensivo Mezzacapo, dal canto suo, è da sempre molto attento alla promozione e al sostegno di progetti educativi innovativi e attività complementari alla didattica ordinaria. Nei giorni scorsi si è conclusa la terza edizione del progetto “In rete contro il bullismo” rivolto alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di primo grado, ai genitori dei ragazzi, ai dirigenti scolastici e ai referenti bullismo-cyberbullismo della rete. Iniziativa che verrà ripetuta anche nel prossimo anno scolastico.

