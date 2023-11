Nuovi componenti nella Fondazione 

Il Comune cerca nuovi componenti per la Fondazione Pula cultura diffusa, l’organo che si occupa della gestione del parco archeologico di Nora, della biblioteca comunale e del museo cittadino intitolato a Giovanni Patroni e organizza appuntamenti di carattere culturale. Si procederà nei prossimi giorni a formare un nuovo Cda della Fondazione, visto che i componenti attuali arriveranno alla scadenza del proprio mandato. Tutti coloro che desiderano entrare a far parte del Cda della Fondazione possono presentare domanda al Comune entro il 13 novembre. Le domande potranno essere presentate a mano all’Ufficio protocollo, tramite raccomandata o via pec a protocollo@pec.comune.pula.ca.it . Le candidature verranno esaminate dall’amministrazione, che individuerà i nuovi componenti. (i. m.)

