Nuovi chioschi, i tempi si allungano 

Lo scorso febbraio la strada per la realizzazione dei nuovi chioschi nella passeggiata di viale Buoncammino sembrava finalmente in discesa: con il parere positivo della Soprintendenza «gli uffici potranno predisporre i bandi per la gestione», erano state le parole dell’assessore all’Urbanistica, Matteo Lecis Cocco Ortu. A distanza di cinque mesi però non c’è traccia dell’avvio dei lavori, né del documento per la futura gestione delle strutture. «Nessun mistero», chiarisce subito lo stesso esponente della giunta Zedda. «Gli interventi realizzati dalla precedente amministrazione non sono compatibili con alcuni lavori da effettuare per i nuovi chioschi».

Gli intoppi

Lecis Cocco Ortu, nel rispondere a una recente interrogazione presentata in Aula dal consigliere di minoranza di Alleanza Sardegna, Roberto Mura, riepiloga le «criticità tecniche evidenti», emerse: «L’inadeguatezza degli allacci dei sottoservizi rispetto alle aree dove dovranno sorgere i futuri chioschi, la mancanza dello scarico fognario per la struttura ricettiva posizionata verso piazza d’Armi, la sovrapposizione dell’illuminazione pubblica nuova già realizzata e quella prevista per il posizionamento dei chioschi. Infine c’è la necessità di tutelare le aree verdi presenti, e rifatte, evitando interventi invasivi». L’assessore evidenzia: «Forse se si fosse agito con una visione d’insieme, adesso probabilmente saremmo molto avanti. Non vorrei che nel recente passato, la fretta elettorale della precedente giunta abbia portato ad approvare dei documenti non adeguatamente istruiti. Per questo ora non possiamo permetterci di procedere in modo approssimativo».

I rischi

Lecis Cocco Ortu conferma la volontà dell’attuale giunta nel attuare le linee guida approvate dal Consiglio Comunale, ma di volerlo fare «seriamente». I servizi comunali dell’Urbanistica, del Patrimonio e dei Lavori pubblici, prosegue l’assessore, «stanno lavorando in modo coordinato e sinergico per garantire la reale fattibilità degli interventi e non compromettere l’investimento pubblico e privato ed evitare danni erariali». E su Buoncammino si punta a sistemare l’area fitness, attualmente chiusa e invasa dall’erbaccia, e ad avviare i lavori per mettere in sicurezza il costone roccioso. «Siamo impegnati nel reperire le risorse finanziarie necessarie», dice Lecis Cocco Ortu.

Il timore

Mura oltre a ribadire che «alla fine l’assessore non ha comunicato alcuna data per la pubblicazione del bando per la gestione dei chioschi» teme che «Buoncammino diventi un luogo dimenticato se non si dovessero completare in tempi rapidi tutte le opere, compresi i servizi igienici». (m. v.)

