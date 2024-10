Nuovi cestini trasformati in cassonetti 

Erano stati posizionati per dare decoro in varie parti della città. La ghiaia sopra, un po’ di verde e poi i vari comparti, quasi nascosti, per gettare i rifiuti.

Ma i cestini in stile sono stati vandalizzati e vengono utilizzati per gettarvi dentro di tutto. Insomma la stessa storia che si ripete con tutti gli altri contenitori per le diverse tipologie di spazzatura. Si dovrebbero buttare solo cartacce e plastica invece si gettano bustine con escrementi degli animali e rifiuti di ogni tipo, senza differenziarli.E gli incivili a volte lasciano le buste anche ai piedi dei contenitori. Basta vedere cosa accade anche con i contenitori per la raccolta degli abiti usati: a terra ci sono cumuli di vestiti e scarpe perché c’è chi li manomette e si infila all’interno per cercare ciò che gli serve gettando via il resto e chi invece butta all’interno persino le buste dell’umido.

