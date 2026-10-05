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Monserrato.
06 ottobre 2026 alle 00:40

Nuovi cestini per la raccolta differenziata 

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A Monserrato sono comparsi, negli ultimi giorni, 25 nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti, installati in diversi punti della città con l’obiettivo dichiarato di migliorare il decoro urbano e facilitare la gestione dei piccoli conferimenti. L’intervento, programmato dall’amministrazione comunale, prevede tre tipologie di contenitori collocati in aree considerate strategiche per il passaggio di residenti, studenti e utenti dei servizi. Lungo le principali vie di transito – tra cui via Giulio Cesare, via Cesare Cabras, via Monte Linas, via Deroma, via Argentina, via Decio Mure e piazza Galba – sono stati posizionati cestini “in linea”, pensati per la raccolta differenziata e destinati a zone caratterizzate da un flusso costante di persone, come fermate dell’autobus, attività commerciali e scuole. Nelle aree verdi, come i giardinetti di via del Redentore, via Sant’Angelo, piazza Perù e via Germanico, sono stati invece installati cestini quadrati, anch’essi dedicati alla differenziata.

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