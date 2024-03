Nuovi cestini per i rifiuti: ecco la mappa  

Gli incivili non avranno più scuse: stanno arrivando i cestini stradali per la raccolta differenziata e anche i contenitori per le deiezioni canine. Saranno posizionati in piazza Maria Vergine, piazza San Lorenzo, nel sagrato della chiesa di San Giovanni Battista De La Salle, in piazza Serri e nei giardinetti di via del Redentore.

Saranno 20 in totale, che si vanno ad aggiungere ai circa 240 già presenti in città. «Entro la primavera posizioneremo anche altri 50 cestini per i rifiuti e per le deiezioni canine di tipo non ornamentale, che acquisteremo con 75 mila euro, soldi dell’avanzo che abbiamo destinato esclusivamente a questo intervento», spiega l’assessora dell’Ambiente Paola Piroddi.

«Cominciamo a sostituirli da via del Redentore», aggiunge Ignazio Tidu, presidente della Commissione consiliare, «ci siamo infatti resi conto che spesso qualche cittadino invece di conferire i rifiuti di casa negli appositi mastelli, li butta nei cestini stradali, incidendo anche sulla tariffa Tari».

