Nuovi cedimenti, via Roma chiusa al traffico  

Saltano ancora una volta le lastre in granito della pavimentazione e per via Roma arriva l’ennesima chiusura. Gli operai tornano a rattoppare una strada nata male visto che periodicamente diventa una trappola per le auto in transito.

Il Comune interviene per rimediare a problemi diventati ormai ciclici.

Inevitabili i disagi per i commercianti con attività lungo la strada e per gli automobilisti, costretti al percorso alternativo lungo la via Chironi. Il tratto vietato alla circolazione è quello iniziale: in piazza San Giovanni un cartello indica lo stop alle auto.

Altri problemi vengono registrati in via Lazio, nel muro del cortile della palestra Coni, dove si è verificato un cedimento. In particolare, i vigili del fuoco nel corso di un sopralluogo hanno verificato il distacco di un pilastro d’angolo dal resto della parete muraria che si affaccia sulla strada.

La situazione ha fatto subito scattare un’ordinanza della polizia municipale che vieta in quel tratto il passaggio dei pedoni come pure la sosta e la circolazione delle auto. Provvedimento adottato con immediatezza fino a quando il Comune provvederà a risolvere la situazione.