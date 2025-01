Nuovi cassonetti per gli ingombranti 

Arriva una soluzione per il problema della raccolta degli ingombranti nel Sarcidano Barbagia di Seulo che aveva preoccupato non poco i cittadini. Dopo la difficoltà incontrata un po’ di tempo fa per lo smaltimento dei rifiuti particolari e speciali, un nuovo investimento permetterà di garantire ai cittadini il servizio per cui pagano.

La scelta

L’assemblea dei sindaci ha disposto un finanziamento per l’acquisto di nuove casse scarrabili, questo il nome tecnico dei cassoni di raccolta dei rifiuti, da dislocare nei vari ecocentri che si trovano nella maggior parte dei comuni facenti parte della comunità montana.

I tempi per il ritiro degli ingombranti si stavano allungando oltre misura creando dei disagi importanti ai cittadini che hanno denunciato più volte il problema. «Per poter affrontare questa criticità», ha detto il vice presidente dell’ente montano Giovanni Daga, sindaco di Nuragus «abbiamo convocato la ditta che ha in gestione il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e trovato così un accordo fra i loro tecnici e quelli della comunità montana che hanno optato per l’acquisto dei nuovi contenitori».

Sono sedici le casse acquistata dall’ente montano che verranno presto distribuite negli ecocentri già operativi, grazie a questo investimento si pensa già anche a quelle che serviranno ad approvvigionare i centri di prossima apertura come Nuragus (entro l’anno). La ditta ha così potuto svuotare i centri di smaltimento dei rifiuti e aggiungere i nuovi contenitori e inviare ai Comuni l’elenco dei rifiuti conferibili nei centri.

I problemi

Il sistema si era inceppato a seguito di un cambio di direttiva riguardante gli ingombranti. Infatti, prima di questo cambio, gli ingombranti appartenevano ad una unica categoria, le nuove disposizione hanno operato una ulteriore differenziazione che ha causato un rallentamento nel ritiro per via del lavoro in più richiesto per lo smaltimento.

In questi giorni i vari comuni facenti parte del servizio integrato ( Escalaplano , Escolca , Esterzili , Genoni , Gergei , Isili , Laconi , Nuragus , Nurallao , Nurri , Orroli , Sadali , Serri , Seui , Seulo , Villanova Tulo ) stanno portando a conoscenza dei cittadini l’elenco stilato per il conferimento degli ingombranti e a breve il servizio potrà riprendere più snello e veloce. Si tratta dunque di un miglioramento per un servizio diventato ormai indispensabile per i privati e per le tante attività dislocate nella zona.