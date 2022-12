Nuovi casi di malattia del cervo 

Ieri è stata una giornata piuttosto convulsa, con un rincorrersi di notizie che hanno creato prima speranze e aspettative e poi delusione e preoccupazione. Nel primo pomeriggio la Regione in accordo con il ministero della Salute aveva deciso di autorizzare lo sblocco della movimentazione dei bovini e degli ovini. In serata però dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo sono arrivati i risultati delle nuove analisi: alcuni capi ovini sono risultati positivi alla malattia emorragica del cervo nelle campagne di Busachi.

Quando il peggio sembrava passato, ecco la doccia gelata per gli allevatori. Un nuovo focolaio di malattia del cervo è stato accertato a Busachi, e si tratta delle prime positività al virus riscontrate nell’Oristanese e in tutto il centro Sardegna. E puntuale arriva un nuovo stop alla movimentazione dei bovini e degli ovini, una scelta obbligata che di fatto annulla il precedente via libera agli spostamenti del bestiame dopo un mese di blocco.

I contagi

Nuovo stop

Con l’arrivo della malattia del cervo nell’Oristanese, era quasi inevitabile il passo indietro sulla scelta di autorizzare la movimentazione. E infatti il Ministero ha imposto alla Sardegna di sospendere la determina di sblocco, adottata qualche ora prima. «Una bruttissima notizia che arriva proprio nel giorno dello sblocco della movimentazione dopo un mese di blocco totale - ha commentato il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – In attesa di ulteriori aggiornamenti e di conoscere meglio i dettagli, chiediamo che si consenta comunque la movimentazione dei ruminanti». Inoltre il presidente di Coldiretti sollecita azioni rapide «per circoscrivere il virus e arrivare nuovamente alla libera movimentazione».

I casi

Il primo contagio di malattia emorragica del cervo è stato accertato ad Arbus circa un mese fa, era il primo in Europa. Da allora è scattato il blocco della movimentazione dei ruminanti sia all’interno che all’esterno dell’Isola, poi altri casi nel Sud Sardegna. Subito si è messa in moto una macchina di controlli per cercare di arginare il virus. Coldiretti intanto è impegnata per far avere quanto prima i ristori alle aziende colpite dal virus.

