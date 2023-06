Nuovi cartelli sulla Costa Verde «Così proteggiamo l’ambiente» 

Quindici cartelli su base in acciaio, posizionati lungo la Costa Verde, 47 chilometri di litorale da Senne e S’Arca a Scivu. Segnaletica finalizzata a indicare i pericoli del mare, la balneazione non sicura soprattutto nelle spiagge libere, dove il servizio di salvamento a mare del Comune non c’è mai stato e anche quest’anno non è in programma. Alcuni sostituiscono la cartellonistica obsoleta, con le scritte non più leggibili e le immagini completamente sbiadite, altri quelli danneggiati dai vandali con bombolette spray o scritte offensive.

Infine ne verranno posizionati di nuovi in aree mai coperte dalla segnaletica per segnalare le indicazioni stradali o avvisare riguardo a divieti, per esempio, per il transito sulle dune di Piscinas e di Torre dei Corsari e di Pistis. I cartelli guardano anche all’ambiente, quando richiamano l’attenzione su questioni relative alla sicurezza, come il divieto di accendere fuochi o mantenere pulita la spiaggia. «C’è poi la piaga dei rifiuti – dice l’assessore all’ambiente, Simone Murtas – che ogni anno diventa un problema. Anche perché, oltre a impegnare risorse economiche per le raccolte straordinarie affidate alla ditta che si è aggiudicata il servizio, abbruttisce il posto. Siamo convinti che una buona cartellonistica possa aiutare a salvare l’ambiente, soprattutto vite umane».

