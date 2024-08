Nuovi cartelli sul sentiero delle cernitrici 

Valorizzare il sentiero percorso ogni giorno dalle donne che lavoravano nelle miniere del compendio di Montevecchio. Con questo obiettivo il Comune di Guspini ha affidato l’appalto per l’installazione di cartelli che raccontino la storia del “Sentiero delle cernitrici”. Si tratta delle strade che venivano percorse giornalmente dalle cernitrici per andare nelle miniere di Montevecchio e rese tristemente famose dall’incidente accaduto a un gruppo di bambine nel tragico maggio del 1871 travolte da un invaso d’acqua: morirono tutte, la più piccola aveva undici anni. La fornitura e posa in opera di pannelli descrittivi e segnaletica per il "Sentiero delle cernitrici" (Montevecchio/Gennas e Cantiere Azuni) sono state possibili grazie a un contributo del Parco geominerario della Sardegna. Il cofinanziamento concesso al comune di Guspini è complessivamente di novemila euro. ( m. s. )

