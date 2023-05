Nuovi cartelli per la tutela delle dune di Maria Pia 

Il delicato sistema dunale di Maria Pia andrà incontro a un’altra estate, e al conseguente carico antropico, con utili accorgimenti. Il Comune di Alghero ha deciso di delimitare le zone off-limits segnalandole con appositi cartelli in modo che non ci siano dubbi su dove è consentito stendere l’asciugamano. Gli accumuli sabbiosi che si trovano nella zona retrostante la spiaggia, infatti, spesso e volentieri vengono occupati dai bagnanti, incuranti dei divieti. Una pratica proibita: basti considerare che sulle dune non è concesso nemmeno l’attraversamento. Esiste già un’ordinanza, ma evidentemente non è sufficiente, così gli uffici dell’assessorato all’Ambiente hanno provveduto ad acquistare nuova cartellonistica che verrà posizionata entro maggio nella pineta «e potrà agevolare l’attività di controllo e repressione messa in campo dalla Compagnia barracellare», spiega l’assessore Andrea Montis. «Non sono rari i casi in cui i fruitori, oltrepassando le barriere esistenti, bivacchino e sostino sulle dune creando cumuli di rifiuti che la mattina vengono rimossi dai dipendenti della ditta incaricata "Vosma" che, tra i propri servizi, di occupa anche della pulizia della pineta» aggiunge il titolare della delega all’Ambiente. Inoltre con un investimento di 20mila euro l’amministrazione ha in progetto un intervento di rinaturalizzazione con piante che favoriscano il mantenimento del sistema dunale.

