Nuovi cardiologi in servizio a Nuoro 

In Cardiologia interventistica del San Francesco, coordinata da Enrico Mura, arrivano nuovi specialisti che hanno trovato in Nuoro una meta prediletta. È il caso dei giovani emodinamisti cagliaritani, Giacomo Fanti (29 anni) e Martina Mandas (31) freschi vincitori di concorso. Un significativo apporto a un reparto che, solamente due anni fa rischiava la chiusura per carenze d’organico.

In corsia

Per i due specialisti giornate no-stop fra coronarografie, angioplastiche e interventi strutturali, monitorando pazienti di tutta l’Isola, grazie al lavoro multi-livello col personale tecnico-infermieristicico. «Si tratta di una nuova sfida e sono orgoglioso di poterla svolgere in un ambiente stimolante e innovativo – dichiara Giacomo Fanti –. Dopo la laurea in medicina a Cagliari e la specializzazione a Sassari, ho avuto modo di formarmi al Maria Cecilia Hospital di Cotignola, in Emilia, da giugno a dicembre 2023. Per poi tornare a Sassari e completare gli ultimi mesi di specializzazione quadriennale, fino al concorso di luglio 2023 che apriva una selezione nelle cardiologie sarde».Una svolta per Fanti, che insieme alla collega Mandas supera con successo la selezione, con l’entrata in forze su Nuoro di alcuni giorni fa: «Abbiamo trovato una grande famiglia con l’equipe di sala che ci sta offrendo un prezioso sostegno nella nostra professione», aggiunge Martina Mandas, formatasi fra medicina e cardiologia nell’ateneo cagliaritano: «Arrivo al San Francesco, dopo la formazione al Policlinico di Monserrato e al Maria Cecilia hospital di Cotignola per 11 mesi, qui ho incontrato il collega Fanti. Sono entusiasta di essere tornata a casa e avere l’opportunità di svolgere una professione che amo».

Tecnologia

Anche il direttore SSD di Cardiologia interventistica Enrico Mura, plaude all’arrivo dei nuovi specialisti, dichiarandosi «soddisfatto per aver ampliato l’offerta assistenziale e potenziato i servizi di un reparto essenziale che, ogni giorno, con il suo personale multi-livello è in campo per tutelare il diritto alla salute dei pazienti nuoresi e non solo». Mura poi aggiunge: «Fin dal mio arrivo al San Francesco nel 2022, ho messo al centro dell’attività in reparto non solo la valorizzazione delle competenze ma anche le nuove tecnologie nella fasi screening e operatoria. Siamo felici che grazie a ciò diversi specialisti abbiamo trovato in Nuoro una meta ambita».Nella stessa direzione, il direttore della Struttura complessa di cardiologia Mauro Pisano, a capo anche del dipartimento di Area medica: «Le innovazioni tecnologiche presenti nella nostra cardiologia per la cura dei pazienti acuti si integrano con la gestione della cronicità tramite la e-health dove la Asl 3 è capofila regionale. Guardiamo con ottimismo al futuro, puntando anche sugli altri progetti in campo».

