Nuovi carabinieri nelle stazioni, Arma in prima linea 

Sorridenti e pronti a stare in prima linea accanto ai cittadini. Da ieri 18 nuovi carabinieri, provenienti dalle scuole allievi dell’Arma, prestano servizio in varie stazioni dell’Oristanese. «Il loro arrivo consente di rinforzare le articolazioni dell’Arma più vicine al cittadino con giovani formati per assolvere compiti di prossimità alla popolazione e di presidio del territorio che da sempre contraddistinguono la stazione Carabinieri» si legge in una nota. Affiancati dai colleghi con maggiore esperienza, i nuovi militari inizieranno da subito a svolgere i vari servizi dalla ricezione delle denunce all’ascolto dei bisogni e delle preoccupazioni dei cittadini, oltre a tutte le attività operative a iniziare dal pattugliamento nelle aree urbane e rurali.

Ieri i 18 nuovi carabinieri sono stati ricevuti dal comandante provinciale Steven Chenet che ha ricordato «l’importanza del servizio nelle stazioni dell’Arma, presidio di riferimento e di rassicurazione per la cittadinanza».

Con questi nuovi arrivi, il comando generale dell’Arma e la Legione Sardegna confermano la grande attenzione verso le stazioni dell’Oristanese «spesso unico presidio di polizia del territorio e punto di riferimento per la collettività» conclude.

