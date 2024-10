Nuovi cantieri sulla 129? Neppure l’ombra 

L'unico cantiere aperto sulla statale 129 tra Nuoro e Macomer è quello di Marroneddu, vicino ad Orotelli. Tutto fermo invece, nelle altre zone più a rischio della strada della morte. A Silanus non c'è traccia di cantiere per la realizzazione di due rotatorie, quella vicino all'area archeologia di Santa Sabina e quella di S'ena 'e Rena. Tutto tace anche per quanto riguarda la messa in sicurezza del tratto tra Bortigali e Birori, dove gli incroci a raso continuano ad essere un problema di sicurezza, con interventi sollecitati a più riprese dalla sindaca di Birori, Silvia Cadeddu.

La Provincia di Nuoro ancora non si è pronunciata sull'avvio dei lavori per la realizzazione di un muraglione di sostegno lungo il tratto della vecchia Carlo Felice, all'altezza della zona di Serigone, interessata mesi fa da un fronte franoso lungo oltre 100 metri. Attualmente il traffico per un lungo tratto procede col senso unico alternato, regolato dal semaforo, creando disagi e proteste sulla strada d’accesso principale per Macomer dalla 131 e per l'area industriale di Tossilo. La stessa Provincia aveva assicurato, già l'estate scorsa, un finanziamento per la realizzazione del muro di sostegno. Si attende l'avvio dei lavori, ma ancora non si sa quando il cantiere sarà aperto. È invece calato un ingombrante silenzio per quanto riguarda la realizzazione dello svincolo nord di Macomer, sulla 131, in direzione Sassari. Mentre nella altre aree sulla 131 i cantieri sono stati aperti da tempo, (a Bonorva ormai terminati), l'incrocio a raso di Monte Muradu continua a rimanere un’insidia per tutti gli automobilisti che devono immettersi sulla statale 131, in direzione Sassari.

