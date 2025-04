Nuovi cantieri, in arrivo altri disagi per gli automobilisti 

Strade chiuse, percorsi deviati, divieti di sosta: la settimana appena cominciata si annuncia con un po’ di disagi per gli automobilisti. “Colpa” dei nuovi e temporanei cantieri stradali. Si comincia in via Sarpi e via Cattaneo, dove da oggi a giovedì gli operai sono al lavori per la posa del nuovo asfalto. In particolare, in via Sarpi, nel tratto compreso tra via Machiavelli e via Castiglione, è istituito il senso unico di circolazione con senso di percorrenza da via Machiavelli a via Castiglione con conseguente senso vietato; in via Cattaneo, direzione obbligatoria a destra, in via Castiglione, la chiusura della bretella di immissione a destra verso la via Sarpi. E ancora: prevista l'istituzione delle direzioni consentite diritto e destra all'intersezione, regolata da semaforo, con via Copernico (senso di percorrenza da via Flavio Gioia a via Copernico), e l'istituzione delle direzioni consentite diritto e sinistra all'intersezione, regolata da semaforo, con via Copernico (senso di percorrenza da via Salvemini a via Copernico).

Da domani a venerdì, e poi di nuovo da martedì 22 a giovedì 24, dalle 7.30 alle 17.30, sarà chiusa la circolazione nel Portico di Palabanda. Le prescrizioni sono state adottate per consentire alcuni lavori urgenti di restauro.

In entrambi i casi, il suggerimento per gli automobilisti è sempre lo stesso quando arriva un cantiere stradale: ovvero, la ricerca di percorsi alternativi per evitare i disagi che inevitabilmente, seppure limitati nei giorni dei lavori, si creeranno.

