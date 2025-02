Nuovi cantieri: divieti di sosta e di transito  

Per l’apertura di cantieri di Abbanoa, sino al 28 febbraio sono istituiti in piazza de Esquivel e via Baudi Carlo di Vesme il divieto di sosta, con rimozione forzata, nel tratto interessato dai lavori 24 ore su 24, la riduzione della carreggiata, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso.

Stesse prescrizioni anche in via Cadello nel tratto interessato dai lavori. In via Mattei l'intervento andrà avanti sino al 18 aprile: per permettere i lavori sono istituiti il divieto di transito, ad esclusione dei residenti e dei mezzi autorizzati, nel tratto tra via Aleo Giorgio e via Pietro Balestra, il divieto di sosta con rimozione forzata tra le 8 e le 18 nel tratto interessato, il senso unico alternato, la riduzione della carreggiata, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso.

RIPRODUZIONE RISERVATA