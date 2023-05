Nuovi canestri, riapre il campo per il basket 

Si può finalmente tornare a giocare a basket nel campo di via Caracalla. Durante il fine settimana sono stati infatti montati i nuovi canestri, più resistenti. In tanti il mese scorso ne avevano notato l'assenza e se ne erano lamentati.

Il sindaco Tomaso Locci aveva motivato la mancanza dei cesti dicendo che erano vecchi e rovinati a causa dell’usura e del fatto che, stando all’aperto, sono esposti a qualsiasi intemperia. Per questo sono stati acquistati ad aprile e installati domenica. Più moderni e resistenti, sono in grado di reggere più facilmente e quindi durare più a lungo. Per la gioia dei ragazzi che stanno già tornando a giocare. Nella struttura polisportiva di Riu Saliu, invece, si stanno montando nuovi attrezzi ginnici all’aperto. «Work in progress. Il nostro impegno per migliorare la qualità di vita della nostra comunità non conosce pause», ha scritto il primo cittadino su Facebook.

