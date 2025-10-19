Nuovi campi da gioco: lavori al “Pallone” 

Prenderanno il via fra oggi e domani, a Iglesias, i lavori nell’impianto sportivo “Il Pallone" nel quartiere di Serra Perdosa, nella via Pacinotti. I lavori, mirati alla realizzazione di nuovi campi da gioco, sono stati aggiudicati pochi giorni fa per un importo complessivo pari a un milione di euro. Il finanziamento è regionale.

Sarà riqualificata l’intera area, compreso il vecchio campo, e sarà realizzato un centro multidisciplinare: dal tennis al calcetto, dalla pallacanestro alla pallavolo. Inoltre, potranno essere ospitate attività sportive come il pattinaggio e la ginnastica artistica. Una boccata di ossigeno per le diverse società sportive che lavorano nel settore ma non solo: un centro sportivo polivalente è anche, e soprattutto, una nuova possibilità di crescita sociale per tutta la comunità.

I lavori cominceranno con la realizzazione del campo di calcetto esterno e la pavimentazione sempre esterna. A seguire, i lavori all’interno con la pavimentazione e il centro polifunzionale.

A breve, invece, verrà consegnata al Comune la nuova cittadella sportiva nella via Cavaliere San Filippo, a pochi passi dal multisala. Anche questa potrà contare su un centro polivalente, nonché sulla riqualificazione del campo da baseball che potrà ospitare anche la squadra di serie A del Cagliari.

