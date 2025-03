Continuano i lavori di restyling del cimitero comunale in via Marconi. Gli operai hanno completato nei giorni scorsi la realizzazione di nuovi camminamenti tra le sepolture. I passaggi in mattonelle hanno preso il posto di sterrati e fango che da tempo erano la caratteristica di quelle zone, dove ancora non erano stati completati i lavori.

Si tratta delle parti oltre l’ingresso principale subito dopo la grande rotatoria, adiacente alle sepolture a terra. Altri camminamenti sono stati realizzati anche tra un corridoio e l’altro sempre nei piani terra.

L’intervento va ad aggiungersi a quelli già effettuati in precedenza che riguardano la sostituzione delle guaine nelle rampe superiori, la manutenzione del rondò dove si trovano i loculi e la sistemazione di piante e panchine vicino a quest’ultimo. Ma non è finita: altri lavori sono previsti in seguito, tra cui l’installazione delle telecamere più volte richieste dai frequentatori del camposanto per via dei numerosi furti di fiori dalle tombe. E si attende anche la realizzazione della piattaforma all’esterno dalla parte di via Marconi dove troveranno spazio tutti i box dei fiorai. Il progetto è già pronto da tempo ed è stata anche bandita la gara per l’assegnazione dei lavori. I box saranno coperti e garantiranno riparo dal caldo e dalla pioggia.

