Nuovi brevetti “Made in Sardegna” 

Cinque domande di brevetto per altrettante invenzioni nate in Sardegna ma pronte a conquistare il mondo. A presentarle è stato il Centro di ricerca di Pula Crs4 allo scopo di tutelare la proprietà intellettuale delle proprie invenzioni e innovazioni.

I settori

I campi di applicazione sono vari e spaziano su più fronti: «dalla gestione di contenuti multimediali e la loro visualizzazione ed esplorazione tramite schermi posizionati in ambienti pubblici (di cui è stata fatta anche domanda di deposito del marchio), all’esplorazione tattile di superfici in rilievo da parte di utenti non vedenti attraverso un’interfaccia bimanuale e un sistema di guida vocale interattivo», spiegano i rappresentanti del Crs4.

Ma tra le invenzioni nate nell’Isola c’è anche «un sistema di controllo dell’energia innovativo, intelligente e flessibile basato su una piattaforma Iot (Internet of things) in grado di gestire e ottimizzare in tempo reale i flussi energetici all’interno di una microrete elettrica complessa, che può essere utilizzato anche per l’esercizio della ricarica di una flotta di veicoli elettrici in un parcheggio alimentato da fonti rinnovabili», sottolineano da Pula. «E l’individuazione del posizionamento ottimale di sensori ottici in spazi aperti, volto alla copertura visiva di un’area di interesse, utile in scenari di monitoraggio del territorio come rischio idrogeologico, protezione civile e contesti militari o urbanistici; un sistema di intelligenza artificiale adatto al riconoscimento della Lingua dei segni italiana (Lis) nel quale reti neurali vengono addestrate all’identificazione di singoli segni isolati o composti in modo continuo all’interno di un video».

Soddisfazione

Giacomo Cao, amministratore unico del centro, non nasconde la soddisfazione: «Dopo 4 anni e mezzo di conduzione del Centro sono sempre più numerosi i risultati ottenuti che rientrano nel solco della tutela della proprietà intellettuale. Oltre ai 42 software prodotti in soli due anni e protetti in Siae, è la volta di 5 nuove domande di brevetto sviluppate nel 2024 che si sommano agli altri 10 brevetti messi in campo in questi anni. Una delle tecnologie brevettate è stata inoltre ritenuta idonea per la domanda di deposito del relativo marchio che si aggiunge ai 3 marchi già capitalizzati in questi ultimi 4 anni e mezzo e che rappresentano gli unici marchi di proprietà del Crs4 dalla sua nascita nei primi anni 90».

RIPRODUZIONE RISERVATA